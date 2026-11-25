«Ночной трактор выехал к вокзалу». 64 единицы техники расчищают Подольск от снега
В Подольске на уборку снега вышли 110 рабочих и 64 единицы техники
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина]
В Подольске на муниципальной дорожной сети круглосуточно задействованы 110 рабочих и 64 единицы коммунальной техники. Обслуживается более 570 километров дорог.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина]
В подрядной организации Подольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) сообщили, что днем специалисты обрабатывали тротуары и остановочные павильоны реагентом на основе натрия, а проезжую часть — пескосоляной смесью.
После 23:00, когда поток пешеходов и автомобилей на станции «Подольск» снизился, трактор начал расчистку от снега привокзальной площади.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина]
Ночные бригады работали в центральной части города, а также в спальных микрорайонах и частном секторе. Уборка велась до передачи смены дневным бригадам.
В настоящее время коммунальные службы Подольска продолжают работать в усиленном режиме.
Ранее сообщалось о том, что коммунальщики в Клину вышли на уборку снега после циклона «Wilka»