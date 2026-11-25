Когда стемнело и снегопад усилился, количество техники на основных транспортных артериях округа удвоили.

Как только погода начала ухудшаться, на дороги округа вывели четыре комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дмитрий Беденко ]

Сегодня восемь КДМ без остановок очищают дороги от снега и посыпают их песчано-соляной смесью.

Бункера одной машины хватает на 16–18 километров пути, поэтому техника работает парами. Благодаря этому удается и увеличить протяженность маршрута очистки, и эффективнее убирать снег от середины дороги к обочинам.

Мастер участка волоколамского управления «Мосавтодора» Денис Иванов пояснил, что техника будет расчищать вверенные дороги непрерывно, пока не закончится снегопад. Он также отметил, что связь с дорожно-патрульной службой поддерживается постоянно: при необходимости машины направят на расчистку аварийно опасных участков по информации от инспекторов дорожного движения. Главная задача на данный момент — обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение.

Ранее сообщалось о том, что в Подольске на уборку снега вышли 110 рабочих и 64 единицы техники.