Универсального анализа для определения биологического возраста сердца не существует. Однако оценить состояние сердечно-сосудистой системы позволяют несколько групп лабораторных показателей. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин.

Речь идет о липидном профиле, маркерах хронического воспаления и показателях сердечного стресса.

По словам специалиста, в липидный профиль входят общий холестерин, ЛПНП и ЛПВП, а также липопротеин (а), отражающий генетическую предрасположенность к атеросклерозу. Дополнительно врач выделил индекс TyG, который рассчитывается по уровню триглицеридов и глюкозы и позволяет оценить инсулинорезистентность.

Для выявления хронического воспаления используются высокочувствительный С-реактивный белок, интерлейкин-6 и показатели, рассчитываемые на основе общего анализа крови. Они помогают оценить воспалительные процессы и нарушения липидного обмена, связанные с преждевременным старением сосудов. Еще одна группа включает NT-proBNP, GDF-15 и галектин-3, которые отражают нагрузку на сердце, клеточный стресс и фиброз, заключил эксперт.

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