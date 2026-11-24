В квартире в Санкт-Петербурге, где ранее были обнаружены человеческие кости, сделана еще одна находка. Об этом сообщает «Фонтанка» .

При вскрытии пола в соседней комнате в слое извести под несущими балками были найдены очередные останки. На этот раз костей оказалось больше, а сами фрагменты — крупнее.

О находке проинформировали Следственный комитет. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и изъяли кости.

Ранее в этой же квартире уже находили кости, зарытые в известь под полом, после того как хозяева вскрыли покрытие во время ремонта. Владельцы обратились в полицию, на место вызвали судмедэксперта. Останки направили на экспертизу, сроки исследования составляют от двух недель до нескольких месяцев.

Позднее судебно-медицинский эксперт сообщил, что останки, предварительно, пролежали там около 80 лет. Следов, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти, на костях обнаружено не было. Дом, где сделана находка, построен еще в XIX веке.

Ранее сообщалось о том, что в Доломитовых Альпах нашли пещеру с костями вымерших медведей.