Горела целая улица: В Ставропольском крае ликвидировали пожар площадью 3 гектара
Фото: [Unsplash]
В селе Пелагиада Ставропольского края загорелась целая улица, сообщает newstracker.ru.
Для ликвидации возгорания привлекли 27 человек и пять единиц техники. Огонь распространился на территорию, которая составила три гектара. В региональном УМЧС точную причину пожара не назвали, но сообщили о его природном характере. Предварительная версия – загорелась сухая трава.
В Ставропольском регионе сохраняется жаркая погода. В МЧС призывают к осторожности. Засушливая погода стала причиной сохранения уровня чрезвычайной пожароопасности. Ранее пожар начался на горе Бештау. Причина – сухая трава и жаркое солнце. Первый пожар на этом же месте начался вечером воскресенья. В понедельник, 21 августа, образовалось новое возгорание, которое ликвидировали более шести часов.