Горит крыша, есть пострадавшие: в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы БПЛА атаковали 27-этажный дом

Журналист информационного агентства News Front, ведущая на Соловьев LIVE Юлия Витязева в своем телеграм-канале сообщила, что украинские БПЛА атаковали 27-этажный дом в Уфе.

По информации журналиста, атака была совершена двумя дронами ВСУ. Очевидцы рассказали, что пострадал многоэтажный дом. Горожане говорят о возгорании крыши. По их данным, повреждена облицовка здания.

По данным журналиста, многоэтажный дом еще не был введен в эксплуатацию. Согласно предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Однако позже появились официальные данные о пострадавших. В связи с беспилотной атакой в городе приняты необходимые меры безопасности.

«Аэропорт Уфы закрыт для приема и выпуска самолетов», — написала журналист.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в телеграм-канале предоставил обновленные официальные данные. Пожар в здании начался по причине возгорания утеплителя. На место инцидента оперативно прибыли пожарные МЧС, которые устранили последствия атаки БПЛА. На месте строительной площадки находились рабочие. Два человека получили травмы. Медики оценили их как легкие. Необходимости в госпитализации не было.

«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы», — проинформировал Радий Хабиров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 марта было уничтожено 283 БПЛА над 15 регионами.