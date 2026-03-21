Массированная ночная атака БПЛА: уничтожены 283 дронов — в зоне риска находились 15 регионов России

В ночь на 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 БПЛА противника. В канале МАХ Минобороны РФ проинформировали о регионах, которые находились в зоне риска.

По информации ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Республики Крым и Татарстана, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской, Брянской, Смоленской, Калужской областей, а также Московского региона. Телеграм-канала «Прямой Эфир» написал, что ночная атака была самой массированной с начала 2026 года.

В некоторых регионах на время беспилотной опасности вводили запрет на вылет и посадку самолетов. Ограничения постепенно снимают. Губернаторы и мэры информировали о ситуации. Так, мэр Москвы Сергей Собанин сообщил, что ПВО сбила 27 беспилотников на подлете к Москве за 21 марта. По его данным, атака проходила поэтапно.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате атаки никто не пострадал. Атаку БПЛА отразили в девяти районах региона. Известно также, что оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА в Энгельсе — БПЛА повредили жилые дома.

Ранее военный эксперт Леонков рассказал, что дроны ВСУ научились летать в два раза дальше.