Горловой гроулинг двойника вокалиста Rammstein из Подмосковья покорил поклонниц экстремального шоу

Особенность проекта в том, что все участники в обычной жизни ежедневно сталкиваются с реальной опасностью. Сергей покорил зрителей не только филигранным прохождением сложнейших испытаний, но и своей удивительной харизмой. Оказалось, что в перерывах между тушением пожаров он выступает на сцене под псевдонимом Infernal Terry, виртуозно владея техникой экстремального вокала. Продемонстрировав на камеру мощный горловой гроулинг, Сергей произвел фурор среди зрительниц, которые отметили его поразительное сходство с солистом легендарной группы Rammstein.

«Он еще и поет! Ну прямо Тилль Линдеманн. Красавчик! От души желаю победы», — комментируют подписчицы.

По данным издания, физическая подготовка пожарного впечатляет не меньше его вокальных данных: после сложных дежурств он восстанавливает силы на бойцовском ринге и в тренажерном зале. Сложнейшая полоса препятствий, специально разработанная организаторами для профессионалов, не вызвала у Терешина страха. Как признался герой, ни одно телевизионное испытание не сравнится по сложности с его буднями.

Проект включает семь отборочных этапов и суперфинал. В каждом туре 15 участников борются за место в команде, но только 12 проходят жесточайший отбор. Главный приз — 3 млн руб. и возможность побороться за московскую квартиру в финальной битве.

