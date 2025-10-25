Химчанка Елена Тараненко представит область на конкурсе «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025»

Химки гордятся своей жительницей Еленой Тараненко, которая будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025». Финал этого значимого мероприятия состоится 29 октября в столице, Москва. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Елена готовит для жюри яркое выступление, включающее видеовизитку, показ национального костюма и оригинальный творческий номер. Она также пройдет интервью с членами жюри и продемонстрирует свои навыки дефиле в вечернем наряде.

«Это большая честь для меня — представлять родную Московскую область на таком масштабном и престижном конкурсе. Химки — это мой дом, город, где я живу, работаю и развиваю свои проекты. Я постараюсь показать всем, что химчанки — это талантливые и образованные женщины с глубокими внутренними ценностями», — делится надеждой Елена Тараненко.

Конкурс «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025» организован при поддержке Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты. Елена не впервые участвует в подобных конкурсах: она многократная победительница как российских, так и международных мероприятий. Несмотря на то что сейчас она находится в декрете и воспитывает маленькую дочь, Елена активно участвует в профессиональной деятельности: является членом Молодежного парламента Химок и директором проекта «Мисс и Миссис Химки».

