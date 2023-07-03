«Город-герой специальной военной операции»: зампред комиссии ОП рассказал о новом статусе

С подобной инициативой фракция ЛДПР обратилась к правительству, внеся законопроект на рассмотрение депутатов. Александр Малькевич поддерживает данную инициативу, но считает намного более актуальным оказывать финансовую поддержку городам из новых регионов для возможности их быстрого восстановления после вооруженной украинской агрессии. Жители городов, которым будет присвоен статус «Город-герой специальной военной операции», должны получать дополнительные выплаты.

Также Александр Малькевич солидарен с мнением представителей ЛДПР относительно целесообразности монтажа в городах новых регионов памятных стел и открытия тематических музеев.