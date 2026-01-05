Город-рекордсмен: какой курорт в 2025 году посетило более 30 млн туристов, став мировым лидером

Рейтинг Euromonitor International Top 100 City Destinations Index 2025 позволяет российским туристам спланировать свой отпуск на 2026 год, сообщил Турпром. В нем указан курортный город, который в 2025 году привлек более 30 млн путешественников и стал мировым лидером по посещаемости.

Согласно данным ежегодного индекса, составленного компанией Lighthouse, в ТОП-5 популярных мест эксперты отнесли Бангкок, Гонконг, Лондон, Макао и Стамбул. Установлено, что Гонконг в 2025 году посетили 23,2 туристов разных стран.

При выборе города для отдыха в 2026 году аналитики советуют обращать внимание на ряд факторов: уровень комфорта и безопасности, развитость инфраструктуры, готовность к приему туристов.

В современном мире искусственный интеллект помогает городам быть конкурентоспособными. Например, нейросеть может следить за поездками транспорта, чтобы своевременно реагировать на образование пробок. ИИ также помогает улучшить инфраструктуру и собрать отзывы туристов для улучшения условий пребывания граждан.

