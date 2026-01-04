Известные пляжи Фукуока оказались в центре экологического кризиса. Популярные курортные зоны Кхем и Сао, считающиеся визитной карточкой острова, практически превратились в свалки, сообщил Турпром.

Российские путешественники, приехавшие на Фукуок в начале 2026 года, выражают разочарование состоянием некогда райских берегов. Пляжи, которые должны были стать идеальным местом для отдыха, оказались завалены мусором, что существенно испортило впечатление от поездки.

Одна из туристок, Елена, призналась, что была предупреждена о сезонных проблемах с чистотой на побережье. Однако реальная картина превзошла ее ожидания. По ее словам, в первый день нового года она наблюдала, как европейские гости вместе с местными жителями пытались очистить пляж, но их усилия не смогли кардинально изменить ситуацию, и условия для купания оставались неприемлемыми.

«Берег просто усеян мусором, в основном водяным гиацинтом, который принесло приливом», — рассказала Елена после посещения пляжа утром 2 января.

Аналогичная проблема отмечается и на другом знаменитом пляже — Сао, что указывает на системный характер загрязнения прибрежной зоны острова.

