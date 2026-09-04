Черчесов объяснил журналистам, чем кубковый характер отличается от просто характера

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов провел филологическую дискуссию с журналистом на пресс-конференции после матча Кубка России с «Динамо» (0:3).

Специалист сказал, что не увидел у своей команды кубкового характера, «Ахмат» играл без должного кубкового настроя.

Журналист начал свой вопрос со слов: «Вы сказали, что команда сегодня была без характера...» Черчесов оборвал собеседника.

«Я сказал: «Без кубкового настроя». Вы вещи не путайте. Внимательно слушайте. Я знаю, что я сказал. Но я иногда не понимаю, что вы поняли. Завтра бы я прочитал про характер. Я говорил про кубковый настрой — это разные вещи», — заявил Черчесов.

Главный тренер «Ахмата» рассказал, что в раздевалке он указал игрокам на неприемлемость такой игры и ждет от них реакции в следующем матче с «Рубином».

7 сентября «Ахмат» в гостях сыграет с «Рубином» в матче РПЛ. В чемпионате грозненская команда занимает 10-е место с шестью очками. В группе В Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» занимает третье место с четырьмя баллами, уступая «Краснодару» (7) и «Динамо» (6).

Форвард московского «Динамо» Иван Сергеев, открыв счет в матче с «Ахматом», повторил рекорд Олега Веретенникова и Александра Соболева по голам в Кубке России. У всех троих — по 24 мяча.