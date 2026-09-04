«Скрутили прямо на борту»: дебош на рейсе из Новокузнецка обернулся для пассажира административным арестом

В Куйбышевском районном суде завершилось разбирательство по делу пассажира, устроившего скандал на борту самолета, выполнявшего рейс из Новокузнецка. Житель Свердловской области перед вылетом авиакомпании «Red Wings» превысил допустимую норму алкоголя, после чего его поведение в салоне стало вызывающим и неадекватным, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации, предоставленной судом, мужчина начал буянить практически сразу после взлета. Он громко выражался нецензурной бранью, мешая отдыху других пассажиров, а затем и вовсе стал набрасываться на соседей по креслам. Бортпроводники неоднократно делали ему замечания и просили успокоиться, однако дебошир игнорировал все требования и продолжал вести себя агрессивно. В какой-то момент ситуация настолько обострилась, что экипажу пришлось применить физическую силу, чтобы обезвредить нарушителя спокойствия.

Скрутив буйного пассажира, сотрудники авиакомпании передали его прибывшим к трапу правоохранителям. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее не был замечен в подобных инцидентах, однако в день вылета он выпил много алкоголя.

В зале суда россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд счел его действия достаточно серьезными для применения административного наказания. За хулиганство и срыв полета мужчину приговорили к административному аресту.

Ранее сообщалось, что полиция по камерам нашла и арестовала дебошира из метро в Москве.