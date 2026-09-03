Холодный удар по Москве: температура рухнет до +6 градусов уже в выходные

В Москве и Подмосковье начало сентября окажется переменчивым: после относительно теплой пятницы регион накроют дожди, усилится ветер, а температура заметно снизится. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, к началу следующей недели ночью местами будет всего около +6 градусов.

В пятницу, 4 сентября, погода еще порадует относительно комфортными температурами. Ночью в Москве ожидается +11…+13 градусов, по области — от +8 до +13. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов в столице и +18…+23 в Подмосковье. Местами пройдет небольшой дождь, а ночью возможен туман.

«Пятница станет самым теплым днем в этом прогнозе. Будет переменная облачность, а днем местами возможен небольшой дождь. При этом ветер усилится до 6–11 метров в секунду», — рассказал Ильин.

Уже в субботу, 5 сентября, погода резко изменится. Ночью начнутся дожди, которые местами в области могут оказаться сильными. Днем осадки сохранятся, а температура опустится до +16…+18 градусов в Москве и +14…+19 по области. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.

«В субботу ожидается настоящее ухудшение погоды: будет облачно, пройдут дожди, причем местами сильные. Температура по сравнению с пятницей снизится на несколько градусов, а ветер будет порывистым», — отметил синоптик.

В воскресенье, 6 сентября, дождей станет меньше, но полностью они не прекратятся. Ночью в Москве будет +10…+12 градусов, в Подмосковье — +7…+12. Днем воздух прогреется лишь до +15…+17 градусов в столице и +13…+18 по области. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

По словам Ильина, похолодание продолжится и в начале следующей недели. В понедельник ночью температура составит +6…+11 градусов, днем — +12…+17. Во вторник ночью ожидается +7…+12, а днем — +13…+18 градусов.

«В начале следующей недели температурный фон останется по-осеннему прохладным. Самые низкие значения ожидаются в ночь на понедельник — местами температура может опуститься до +6 градусов», — предупредил метеоролог.

Чем ближе осень, тем сложнее вставать, энергии меньше, кожа выглядит суше. На самочувствие влияют сокращение светового дня, изменение режима сна, физической активности и питания. Осенью нужно пересмотреть рацион, чтобы избежать авитаминоза. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.