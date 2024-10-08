Город55: омский министр Козлов не сможет обжаловать решение суда

Суд признал виновным министра в халатности при распределении 122 млн руб. Деньги выделяли для приобретения квартир детям-сиротам. В связи с истечением срока давности Козлов избежал ответственности. Ему назначили 60 часов исправительных работ, от которых могут освободить. Город55 направил запросы в различные ведомства, чтобы узнать о дальнейшей судьбе и карьере Евгения Козлова.

В минимуществе отказались от комментариев. В пресс-службе губернатора проинформировали, что Евгений Козлов продолжает выполнять рабочие обязанности в ранее занимаемой должности. Пресс-секретарь главы акцентировала внимание на том, что министр собирается обжаловать решения суда.

«Исходя из вчерашнего решения судимости нет, так как в связи с истечением срока давности был освобожден от применения наказания», — сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

В региональной прокуратуре сообщили, что министра Козлова обязаны освободить от занимаемой должности сразу после вступления в силу решения суда. Политик не имеет право обжаловать данное решение.

«Истечение сроков давности — это нереабилитирующее основание. Он признан виновным в совершении должностного преступления», — рассказали Городу55 в ведомстве.

Ранее сообщалось, что одновременно восемь генералов МЧС, СК и ФСИН в разных российских регионах освободили от занимаемых должностей.