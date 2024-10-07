РИА Новости: восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей

Источник РИА Новости сообщил , что восемь генералов различных ведомств, в числе которых МЧС, СК и ФСИН, освободили от должностей.

Источник агентства, располагающий соответствующей информацией, назвал некоторые имена. Так, от занимаемой должности отстранен генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Открыта вакансия руководителя главка СК по Ставропольскому краю, которую до увольнения занимал генерал-майор Александр Молчанов.

Ротации произошли и в Подмосковье. Предположительно, от занимаемой должности освобожден генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, начальник подмосковного управления МЧС. В перечень также вошли глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов и руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков.

«От должностей освобождены восемь генералов», — заявил источник РИА Новости.

На данный момент ни одно из указанных ведомств не предоставило официальной информации об увольнении сотрудников, занимающих столь высокие руководящие должности.

Ранее сообщалось, что увольнение начальника Главного управления разведки Буданова* закончится для Украины полной потерей Донбасса. Подобным предположением поделились украинские и российские эксперты. В последнее время все чаще появляется информация о возможном увольнении Буданова, который лично участвовал в организации многих террористических актах на территории РФ.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.