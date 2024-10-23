Город55: при пониженном давлении поможет поднимание ног в вертикальное положение

Пониженное и повышенное давление провоцирует развитие различных заболеваний. При появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу. При пониженном давлении можно попробовать улучшить состояние в домашних условиях, сообщил gorod55.ru.

Показатели 90 на 60 — это признак пониженного давления. Человек чувствует слабость, головокружение и сонливость. В ушах появляется шум. Опасность в том, что человек может потерять сознание. В случае ухудшения самочувствия рекомендовано выпить крепкий чай с сахаром или кофе.

Важно обеспечить попадание в помещение свежего воздуха. Желательно принять горизонтальное положение и поднять ноги вверх. Поможет также обтирание лица холодной водой. Если в течение 10 минут облегчение не настало, важно вызвать скорую помощь.

Негативное последствие пониженного артериального давления — гипертонический кризис, который сопровождается сильной головной болью и дискомфортом в области сердца. Для некоторых людей пониженное давление считается нормой, однако допускать слишком низких показателей опасно.

Ранее сообщалось, что врач Саламатина рекомендовала обращаться в больницу при учащенном сердцебиении.