Врач Саламатина рекомендовала обращаться в больницу при учащенном сердцебиении

Сильное сердцебиение может быть тревожным звоночком, который должен насторожить человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.

У взрослого человека нормальной частотой сердца считается 60-90 ударов в минуту. При этом работу органа владелец ощущать не должен. Часто бывает, что мышца работает активно во время физнагрузок, при жаре, стрессе и беременности.

Учащенное сердцебиение вредит органам. Как отметила врач, мозг является наиболее чувствительным к ослаблению кровотока.

«Сильное сердцебиение называют патологическим, если оно вызвано различными заболеваниями, в том числе не связанными с сердцем. При этом у человека могут возникнуть головокружение, потемнение в глазах. Тело слабеет, появляются потливость и тревожность, возможны боль в груди и обморок. Такие ощущения возникают в результате того, что при высокой частоте сокращений сердце не успевает заполняться кровью, в результате и выброс крови из сердца уменьшается, – снижается артериальное давление», — объяснила Саламатина.

Специалист рекомендует при частом сердцебиении, покалываниях, защемлениях и других странных симптомах обязательно обращаться в больницу.

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