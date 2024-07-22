Город55: путешествие в Казахстан обойдется россиянину минимум в 100 тыс. рублей

Путешествие в Казахстан из России обойдется минимум в 100 тысяч рублей, сообщает gorod55.ru . При подсчетах корреспондент учитывал проживание, питание, экскурсии и дополнительные траты в виде приобретения сувениров или местных лакомств.

Вариантов проживания предложено много. Цена зависит от уровня комфорта в номерах и от близости расположения к морю. Местная валюта — тенге. Курс в казахстанских обменниках — 1 рубль к 5 тенге.

Город55 перечисляет стоимость продуктов питания (по актуальному курсу), которые пользуются спросом у туристов:

пол-литровая бутылка воды — 70 рублей;

мороженое — 100 рублей;

вареная кукуруза — 120 рублей.

Россияне обычно приобретают сим-карту местного оператора. Ее стоимость — 700 рублей. При планировании отпуска также рекомендовано учитывать расходы на экскурсии. В Казахстане эта сфера развита хорошо. Для детей и взрослых стоимость отличается. Цена зависит от длительности экскурсии:

поездка в Астану на целый день — 2 900 рублей;

маршрут «Бурабай — жемчужина Казахстана» — 600 рублей.

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