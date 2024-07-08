Уфимка раскритиковала отдых в Анапе из-за высоких цен и многолюдных пляжей

Уфимка Кристина поделилась с ИА «МедиаКорСеть» подробностями отдыха в Краснодарском крае. Россиянка вместе со своей семьей была в Анапе и осталась разочарована грязной водой в море из-за огромного количества отдыхающих и высокими ценами на шезлонги, аренду жилья и развлечения.

Особенный дискомфорт вызвали многолюдные пляжи. Загорать невозможно, потому что найти удобное местечко, чтобы лечь лежа, на пляже просто невозможно. Несколько раз уфимка теряла в этой толпе своих детей. Море грязное из-за большого наплыва людей. В утренние часы или в период самого активного солнца ситуация не менялась: меньше людей на пляже не становилось.

Женщина также возмущена высокими ценами на все. Стоимость шезлонгов составлет 1000 рублей.

«Арендовать гидроцикл — 1300 рублей за пять минут, катание на банане — 400 — 500 рублей, посещение туалета — от 25 рублей, а душ — от 50 рублей. Вот и посчитайте: один поход на пляж семей из четырех человек во сколькой обойдется», — рассказала уфимка Кристина.

Стоимость на продукты питание не сильно отличается от других регионов РФ. Если есть в столовой, то на человека уйдет 400 рублей, в кафе — от 800 рублей. Интересную культурную программу в Анапе можно организовать для детей. Здесь открыт аквапарк, дельфинарий, предложено много экскурсий.

Тем, кто только собирается в отпуск, собеседница издания порекомендовала собрать аптечку. В первые дни отдыха уфимка стала свидетельницей, как заболел отдыхающий ребенок. Медики отметили, что в регионе часто болеют приезжие. В первую очередь бактерии развиваются в воде.

«Резюмируя, скажу, что отдых в Анапе — это тот еще квест: дорогой и напряженный», — отметила отдыхающая.

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