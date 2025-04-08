Город55 узнал, как подготовиться к сдаче крови

По данным издания, необходимо в первую очередь обратить внимание на питание. Ужин должен быть легким: овощи, хлеб, варенье, каши на воде, морс и чай. Отказаться стоит от жирных, соленых, копченых и молочных продуктов. Еще более легким должен быть завтрак — сладкий чай и сдобная булка без начинок. Булку можно заменить печеньем, но тоже без добавок. После сдачи крови рекомендовано много пить.

По информации издания, отказаться от алкоголя стоит за 48 часов до процедуры. Важно также полноценно выспаться. В случае плохого самочувствия, например головной боли, от процедуры в назначенный день отказываются. Людям, у которых выявлены некоторые заболевания, стать донором не позволят.

В Минздраве Омской области рассказали, что самым взрослым почетным донором станет 62-летний житель региона, а самому юному — 18 лет. В 2024 году донорами стали более 17 тыс. человек, что позволило региону заготовить свыше 21 тыс. литров донорской крови. В 2025 году жители региона не менее активно участвуют в сдаче крови всех видов.

«На 1 января 2025 года в Омской области проживает 10 368 человек, награжденных нагрудным знаком „Почетный донор России“, в том числе 495 доноров имеют звание „Почетный донор СССР“, — пояснили Городу55 в профильном ведомстве.

Ранее сообщалось, что доноров Подмосковья пригласили поучаствовать в региональном марафоне.