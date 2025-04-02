Доноров региона пригласили поучаствовать в марафоне «Доброе Подмосковье»

Московский областной центр крови запустил марафон «Доброе Подмосковье» для доноров. О мероприятии рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Марафон продлится месяц. В его рамках всем желающим предлагается сдать кровь. Также нужно подписаться на канал Центра крови и нажать кнопку «Участвую».

Среди участников каждую неделю будет проводиться розыгрыш подарков. В частности, можно будет выиграть два билета в Московский международный Дом музыки, сертификат в кафе или парный билет на посещение канатной дороги на Воробьевых горах. В общей сложности определят десять победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как идет строительство новой больницы в Балашихе. Ожидается, что в учреждении получать медпомощь смогут 1,3 млн человек.