Город55: затопленные дачи в Осташково покрылись льдом

В регионе снижается температура воздуха. Вода начинает промерзать. Затопленные фундаменты домов, бань и хозяйственных построек также промерзают, что может негативно отразиться на сроке их эксплуатации.

После затопления сильно пострадал урожай. Оставшиеся плодовые культуры сохранить не удалось, они сгнили. Корреспондент Города55 посетил затопленную территорию. Дороги и участки частных владений превратились в болотца, в которых плавают осыпавшиеся листья. От воды пострадали более 10 товариществ. Предполагается, что вода в кооперативы поступила с золоотвала ТЭЦ-5. Жители обеспокоены дальнейшим развитием ситуации.

«Кто-нибудь возмещает ущерб садоводам? Или их труд не так важен? Просто интересно, как быть в этих случаях», — задается вопросами Татьяна.

Собственники участков рассказывают о своих убытках. Так, Петр Береснев призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. Нина Грунь также возмущена фактом, что людям никто не возмещает порчу имущества. Женщина в нынешнем году была вынуждена покупать овощи на рынках и в магазинах. Высаженные ею культуры все уничтожены водой.

«Да, положение ужасное, плакать хочется. Лично я точно потеряла свой участок, вода уходила, но сейчас все в воде. Погибли все посадки 100 процентов» — посетовала Татьяна Лобова.

Ранее сообщалось, что в омском микрорайоне Осташково затопило улицы и дома.