В омском микрорайоне Осташково затопило улицы и дома

О потопах в омском микрорайоне Осташково стало известно практически месяц назад. На сегодняшний день ситуация не изменилась: затопленные дома и погребы, огороды и улицы, сообщил gorod55.ru.

В дни, когда произошел паводок, в регионе была теплая и солнечная погода. Отсутствие дождей насторожило жителей после того, как их участки подтопило. Люди предполагают, что на золотвале ТЭЦ-5 был произведен слив воды. Корреспондент Города55 Игишев лично убедился, что ситуация в микрорайоне и близлежащих дачных участках критическая.

Некоторые улицы подтоплены полностью. Воды примерно по колено. Огороды жителей превратились в болота, огражденные заборами. Вода с тиной доходит также до уровня фундамента домов. Затоплены не отдельные участки, а целые улицы. Тина появилась, потому что вода начала цвести.

Представители «ТГК-11» уверяют, что не имеют отношения к сливу воды на ТЭЦ-5. Прокуратура придерживается другого мнения. До 20 августа было поручено откачать воду.

«Все разрешительные документы, выданные АО «ТГК-11» уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом», — сообщили в пресс-службе компании.

Собственники дач не мог подъехать на автомобилях к своим участкам. Они оставляют машины, где есть асфальт, а затем идут пешком в резиновых сапогах. В начале сентября одному жителю понадобилась медицинская помощь, но служебный автомобиль не смог проехать и застрял в грязи. Люди уверяют, что ранее район немного затопляло. Однако ситуация в нынешнем году критическая. Некоторые районы внесены в участки повышенной готовности, где в любой момент может понадобиться эвакуация населения.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке ливневки не справились с потопом.