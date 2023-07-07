Города России страдают от аномальной жары: в Тюмени ожидается 39 градусов

Megatyumen.ru проинформировало, какая погода ожидается в Тюмени в ближайшие дни. Синоптики утверждают, что 12 июля температура может достигать 39 градусов. Даже если брать низший предполагаемый порог, то он составит 34 градуса. Ночью прохладнее не станет. Температура, конечно, снизится, но до 19-23 градусов.

Администратор проекта «Погода 45» в Кургане Илья Винштейн отметил, что если прогнозы синоптиков оправдаются, то это будет исторический максимум. В 2021 году столбики термометров поднимались до 38 градусов тепла. Это было в июле.

На востоке Казахстана антициклон, а над Поволжьем – циклон. Эти два фактора повлияли на то, что в Россию пришла жара, которая доставляет дискомфорт жителям многих городов.