Горожане обеспокоены: крупная ветка свисает над входной зоной детского сада во Владивостоке

Во Владивостоке после урагана осталась свисать крупная ветка, которая может упасть на территорию частного детского сада и парковочной зоны, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в городе прошел ураган. Представители коммунальных служб оперативно ликвидировали последствия стихии. Однако в одном из дворов осталась крупная ветка, которая, по мнению горожан, может обвалиться в любой момент. На нее из окна многоэтажного дома обратил внимание житель квартиры. Мужчина взял пластиковую бутылку и наклеил на нее надпись с предупреждением об опасности. На следующий день самодельную сигнальную конструкцию убрали, но ветка по-прежнему свисает. Редакция располагает фото.

По данным издания, дерево растет в месте, где вблизи находится парковочная зона. Жильцы продолжают там оставлять свои автомобили. Рядом расположен частный детский сад. В летнее время он функционирует. Горожане обеспокоены, что ветка может травмировать ребят или разбить чью-то машину. По информации издания, после урагана некоторые автовладельцы остались без транспортных средств. Ветер валил большие деревья. В Приморском крае прошли ливни.

Ранее сообщалось, что климатологи предупредили об угрозе появления суперураганов и назвали Россию ковчегом.