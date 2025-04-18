Горожане сообщили, что парк имени Героя Советского Союза в Кемерово «утопает в грязи»

По данным издания, комментарии с просьбой о благоустройстве парка можно найти под постами в соцсети главы города Дмитрия Анисимова. Горожане оставляют жалобы в разные времена года. Люди считают, что зимой стоило бы уделять больше внимания украшению парка в преддверии Нового года. Летом, по словам кемеровчан, в парке работают не все аттракционы. Люди также критикуют состояние туалетов.

По информации издания, в комментариях один из жителей обратил внимание на скопившийся мусор. Он напомнил, что реконструкцию обещали провести еще в 2024 году.

«Все утопает в грязи, а сколько там гуляющих семей с детьми!» — написал горожанин.

По данным издания, в администрации реагируют на просьбы местных жителей. Горожанам пояснили, что в настоящее время решается вопрос финансирования объекта. Парк имеет большое значение для города. Память о землячке должна быть отражена достойно, поэтому администрация будет искать способы решения проблемы. Назвать сроки благоустройства на данный момент невозможно.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Московская область примет участие во Всероссийском субботнике.