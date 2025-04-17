Московская область примет участие во Всероссийском субботнике

Подмосковье присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдет 26 апреля по всей стране, в парках региона организуют центральные точки уборки. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«У жителей будет возможность не только навести порядок в своих округах, но также принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это хороший инструмент для того, чтобы понять, какие территории по мнению жителей больше всего нуждаются в обустройстве и обновлении», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Голосование пройдет на федеральной платформе по ссылке. Его организовали по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На субботнике желающие будут ухаживать за деревьями и кустарниками, создадут новые клумбы и высадят рассаду. К работе по информированию жителей о мероприятии подключатся волонтеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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