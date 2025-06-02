«Горшок жив»: на остановке в Прокопьевске появился портрет лидера группы «Король и шут»

На остановке общественного транспорта в Прокопьевске появился портрет лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, автор портрета — известный в Кузбассе художник Дамир Хуссамов. Он опубликовал фото своей работы в соцсети. Художник украшает города различными рисунками. Так, на остановках появляются силуэты красивых девушек. Некоторые работы посвящены известным личностям страны, например, выдающимся космонавтам и ветеранам Великой Отечественной войны. Одну из электробудок города Прокопьевска украсили портретом певца Виктора Цоя. Рисунки художник наносит на фасадах домов, в лифтах, на остановках, на элетробудках. За эстетическое преображение города мэр города выносил художнику благодарность.

По данным издания, поклонники лидера музыкальной группы оставляли комментарии на странице в соцсети художника. Они благодарят Хуссамова за сохранение памяти о солисте, который прославился под псевдонимом Горшок. Портрет появился на остановке, расположенной на проспекте Ленина.

«Восторг! Горшок жив», — написала в комментариях жительница Кузбасса.

Ранее сообщалось, что на «Авито» в Москве продавали последний автограф «Горшка» за 400 тыс. руб.