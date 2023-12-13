Горы мусора и закрытые школы: Как Ставрополье переживает штормовой ветер и гололед

В региональном УМЧС жителей призывают при возможности не выходить на улицу. На данный момент известно, что погодные условия не изменятся до 14 декабря точно. Многие улицы различных городов превратились в катки. Ветви деревьев покрыты корочкой изо льда.

Некоторые школы были переведены на дистанционный формат обучения. Передвигаться по улицам просто невозможно. Сотрудники коммунальных предприятий посыпают дороги реагентами, но ситуацию это сильно не меняет.

Гололед - не единственная проблема. Сильный ветер становится причиной обрыва проводов и падения веток.

Еще одна проблема - вывоз мусора. Так, из-за стихии в Арзгирском округе временно приостановили вывоз мусора, поэтому отходы скапливаются возле баков. Глава администрации округа не может назвать точный день, когда начнут решать проблему.

В пятницу, 15 декабря, в регионе ожидается потепление до трех градусов. Причем еще в ночь на пятницу ожидается минус три градуса.