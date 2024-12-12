Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД с 1 января

На пленарном заседании депутаты Государственной думы приняли поправку, согласно которой размеры административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения будут повышены, сообщил ТАСС.

В частности, водитель, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде, будет платить повышенный размер штрафа. Поправка согласована депутатами во время ее рассмотрения во втором чтении.

Сейчас размер штрафа составляет 30 тыс. руб. В категорию нарушителей также входят собственники автотранспорта, которые передали управление лицу, несмотря на употребление им спиртных напитков. Кроме того, до 45 тыс. руб. увеличивается размер штрафа в рамках ситуации, когда водитель отказывается проходить освидетельствование на состояние опьянения в медицинских лабораториях.

Правки были внесены в статью КоАП РФ и в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. Решения вступают в законную силу с первого дня 2025 года. Правки внесены с целью стабилизации ситуации на дорогах и соблюдения ПДД всеми участниками, снижения аварий и возможных последующих травм.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил передавать часть средств, полученных от штрафов за ПДД, в федеральный бюджет РФ.