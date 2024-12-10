Минфин предложил отправлять часть средств от штрафов за ПДД в федеральный бюджет
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Министерство финансов подготовило изменения в Бюджетный кодекс, которые перераспределят доходы от штрафов за нарушения ПДД в пользу федеральной казны, сообщило РБК.
Как подтвердил источник в правительстве, проект изменений был одобрен на заседании правительственной комиссии по законотворческой деятельности 9 декабря.
Эти изменения рассчитаны ко второму чтению правительственного законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс. Первоначально данный законопроект касался только унификации требований к порядку предоставления субсидий для госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний.
В данный момент, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса, суммы административных штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств полностью попадают в бюджет того региона, где был наложен штраф.
Министерство финансов предлагает изменить это распределение следующим образом: 75% поступят в региональный бюджет, а 25% — в федеральный.
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