Гоша Куценко отправил дочерей-подростков в православную школу

Артист высказал мнение, что современные подростки отличаются от детей этого же возраста, которые росли раньше. Сейчас подростки становятся взрослыми намного раньше. По мнению актера, не всегда пубертатный период проходит легко. Гоша Куценко считает, что занятия при храме позволят семье не допустить никаких сложностей.

Артист рассказал, как посетил школу. Его встретили очень вежливые и культурные ребята. Актер считает такой пример положительным для его дочерей.

«Такая хорошая атмосфера около церкви. Такое веселье, такие они светлые все. Мне так понравилось, думаю, вот и мои дети такими станут», — рассказал он.

Артист рассказал, что в школе установлены строгие и обязательные к выполнению правила. Так, ученикам запрещено пользоваться гаджетами, выбирать яркие аксессуары. В школе приветствуется скромное поведение. Гоша Куценко считает такие правила правильными. Он уверен, что спокойная среда поможет в формировании характера, заложит в детях важные ценности.

Актер рассказал также о жизни старшей дочери. 29-летняя Полина встречается с молодым человеком из сферы IT. Гоша Куценко не считает правильным много рассказывать о жизни дочери. Он ограничился лишь тем, что положительно оценил выбор дочери.

Ранее сообщалось, что фанаты выставили на продажу ношеные носки певца Егора Крида.