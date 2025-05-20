Гособвинение запросило большие штрафы с организаторов убоя скота в Кунгурском районе

Прокуратура требует признать виновными в организации нелегального убоя скота заведующего Тихановского ветеринарного участка Кунгурской станции по борьбе с болезнями животных Ивана Казымова и фермера Сергея Сидорова, сообщил properm.ru.

По информации издания, прокурор настаивает, что обвиняемые должны выплатить штраф, общая сумма которого — 7 млн руб. Заведующему ветеринарного участка предложено назначить 3 млн руб., а фермеру — 4 млн руб. Представитель прокуратуры также считает необходимым запретить гражданам занимать должности.

По данным издания, судья Кунгурского городского суда Константин Бостанджиев после заседания по делу отправился в совещательную комнату для вынесения решения. Суд огласит приговор во вторник, 27 мая. Согласно версии следствия, фермер за материальное вознаграждение оформлял для коллег сертификаты, которые позволяли им без надлежащего оформления убоя скота продавать мясную продукцию. В свою очередь фермер передавал деньги заведующему участка.

По версии следствия, Сергей Сидоров получил взятки в размере свыше 800 тыс. руб. Предполагается, что некоторые сертификаты были предоставлены в электронном виде.

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