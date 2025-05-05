«Как было трудно»: кемеровчанка рассказала, как в годы войны спасала скот

Пенсионерка рассказала, что работать в коровнике было очень сложно. Рабочие просыпались рано и сразу доили коров. Молоко было необходимо сразу отправлять на переработку. Потом крестьяне уходили работать в поле. Люди подготавливали сено. Вечером снова приходило время дойки. По мнению пенсионерки, самым тяжелым оказался 1943 год. Тогда начался длительный сезон дождей, что стало причиной неурожая.

«Такой падеж был, ужасно. Ой, как было трудно», — вспомнила пенсионерка.

Зоя Федоровна рассказала, что в тот год особенно тяжело было найти еду для коров. Сено промерзло. Крестьяне не сдавались и собирали вмерзшие в землю ростки. Они преследовали одну цель — сохранить поголовье. Женщина рассказала, что о победе узнала на работе. Она не может передать радость всех работников. Они ликовали.

Зоя Федоровна рассказала, что ее супруга, учителя младших классов, призвали в армию в 1940 году. Когда началась война, молодой человек ушел на фронт. Муж вернулся домой только в 1946 году. Женщина помогала в восстановлении городов после войны. Она связала свою профессиональную деятельность со строительной сферой. Супруги переехали в Кемерово и стали свидетелями, как появлялись здания драмтеатра и других построек.

Ранее ветеран из Кузбасса вспомнила, как немецкий фермер избил ее кнутом из-за попытки поднять с земли яблоко.