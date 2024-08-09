Госслужащая из Кузбасса психологически поддержала алиментщицу, изменив ее жизнь

В Анжеро-Судженске судебный пристав помогла алиментщице кардинально изменить свою жизнь, сообщил sibdepo.ru .

В ГУСФФП Кузбасса поделились подробностями истории. Женщина не выплачивала алименты своей дочери. Сумма накопившегося долга составила 400 тысяч рублей. Против матери возбудили уголовное дело в связи с неуплатой средств на содержание несовершеннолетнего.

Судебный пристав начал разбираться в причинах проблемы. Выяснилось, что женщина сбежала от мужа, который жестоко с ней обращался. Она переехала в коммунальную квартиру. Найти работу не могла. Периодически неофициально подрабатывала, чтобы исполнить мечту дочери. Девочка хотела новый телефон. Пристав понял самое главное — женщина опустила руку и ее некому было морально поддержать. Мать девочки не справилась с жизненными трудностями, но не была маргиналом.

«Проверив имущественное положение гражданки, судебный пристав-исполнитель установила, что женщина находится в трудной жизненной ситуации. У нее отсутствовали предметы первой необходимости, продукты питания», — рассказали в ГУФССП Кузбасса.

Пристав решила помочь. Она купила продукты питания и подобрала подходящую одежду. Также она помогла алиментщице трудоустроиться в ЖЭК по месту жительства. Мать девочки начала восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья после привлечения к административной ответственности обязали выплатить алименты почти на миллион рублей.