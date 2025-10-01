Госслужащему вынесли приговор за изменение данных в системе «Гостехнадзор Эксперт»

Мариинский городской суд назначил три года ограничения свободы кузбасскому государственному служащему, который самовольно внес изменения в данные системы «Гостехнадзор Эксперт», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, полиции, УФСБ и СК Кузбасса.

По информации издания, в рамках дополнительных мер обвиняемому запретили на два года занимать должности на государственной службе. Следствие установило, что бывший руководитель инспекции Мариинского района внес изменения в автоматизированную систему «Гостехнадзор Эксперт»: отредактировал учетные записи и удалил часть данных.

По данным издания, действия мужчины привели к искажению информации. Теперь невозможно определить, насколько законно были выданы права на управление различной спецтехникой, в том числе тракторами, некоторым компаниям и лицам.

По информации издания, различные ведомства работали сообща. На изменение данных обратили внимание сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Они собрали необходимые материалы и передали их следователям, которые возбудили уголовное дело.

