Сообщницу экс-депутата осудили за аферу с грантами на 75 млн руб.

В Муроме вынесли обвинительный приговор участнице преступного сообщества, похитившей у государства более 75 млн руб. Деньги были получены через фиктивные заявки на молодежные гранты. Об этом сообщил ТАСС.

Муромский городской суд признал Анастасию Смирнову виновной в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Преступная группа, в которую входила осужденная, действовала под руководством бывшего депутата местного совета. Организаторы наладили схему по хищению бюджетных средств, выделяемых Росмолодежью на поддержку инициатив. Через подставных лиц они подавали заведомо ложные заявки на всероссийский конкурс, которые необоснованно признавались победителями.

Смирнова играла ключевую роль в этой схеме, занимаясь обналичиванием похищенных денег после их перечисления на счета подставных получателей. Всего ее действиями государству был причинен ущерб на сумму свыше 75 млн руб. Общая сумма похищенных сообществом средств превысила 270 млн руб. Дело было раскрыто совместными усилиями сотрудников ФСБ и регионального управления службы безопасности.

