Около ₽353 млн направили на выплаты к юбилеям свадеб жителей Подмосковья

За пять лет выплаты получили 63 тыс. семей. На эти цели было направлено около ₽353 млн.

В 2021 году почти 12 тыс. семей получили около ₽67 млн. В 2022 году 11,4 тыс. пар перечислили почти ₽64 млн. В 2023 году на выплаты примерно 12,5 тыс. пар направили почти ₽70 млн. В 2024 году почти 13,2 тыс. семей получили выплаты в размере около ₽74 млн. В 2025 году 14 тыс. пар получили примерно ₽78,5 млн. С начала 2026 года выплаты получили около 7,8 тыс. семей. Общая сумма перечисленных средств составила порядка ₽44 млн.

«Выплата к юбилеям совместной жизни — не просто материальная поддержка, но и признание ценности семейных традиций на государственном уровне», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность налаженной коммуникации с жителями.