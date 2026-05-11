Роспотребнадзор разъяснил новые правила отмены платных подписок

Сообщается о новых правилах, которые должны усилить защиту пользователей цифровых сервисов и платных подписок. Теперь онлайн-платформы не смогут продолжать автоматические списания средств после того, как клиент отказался от использования услуги или запретил применять ранее сохраненные платежные данные. Нововведения затронут широкий круг популярных сервисов — от онлайн-кинотеатров и облачных хранилищ до приложений и платформ с абонентской оплатой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзор разъяснили порядок применения новых норм закона «О защите прав потребителей», касающихся автоматических списаний за онлайн-подписки и цифровые сервисы.

Согласно изменениям, сервисам запрещено использовать ранее сохраненные платежные данные клиента, если пользователь заявил об отказе от их дальнейшего применения. Речь идет о случаях, когда человек отменяет подписку или прекращает пользоваться услугой.

Как пояснили в ведомстве, новые требования распространяются на различные онлайн-сервисы с абонентской моделью оплаты. В их числе — стриминговые платформы, сервисы документооборота, мобильные приложения, облачные хранилища и другие цифровые продукты с регулярными платежами.

При этом компании обязаны обеспечить возможность отказа от дальнейших списаний, включая электронный формат подачи такого уведомления.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пользователь вправе отказаться от услуги в любой момент — даже после получения уведомления о предстоящем автоматическом списании средств.

Если деньги были списаны уже после отказа клиента от сервиса, они подлежат возврату в полном объеме. Исключением станет только сумма за тот период, в течение которого услуга фактически предоставлялась до момента отмены подписки.

Ведомство отмечает, что изменения направлены на снижение числа спорных списаний и усиление контроля за работой цифровых платформ, использующих систему регулярных платежей.

