Онищенко допустил повышение возраста молодежи в России

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко допустил возможность повышения верхней возрастной границы молодежи в России, которая сейчас установлена на уровне 35 лет. В беседе с ТАСС он отметил, что такой процесс в перспективе неизбежен, однако в ближайшее время подобных решений ожидать не стоит. По его словам, сначала необходимо увеличить общую продолжительность жизни россиян.

Онищенко напомнил, что к 2030 году в стране поставлена задача довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет. При этом в отдельных регионах, в частности в Москва, такие показатели уже достигнуты.

Эксперт подчеркнул, что при обсуждении возрастных рамок важно учитывать не только формальные критерии, но и физиологический возраст человека. Он обратил внимание, что в российском законодательстве уже существуют разные возрастные подходы — например, в сфере государственной службы и пенсионной системы.

По словам академика, на возрастные нормы также влияют региональные и биологические особенности. Он напомнил, что в южных республиках исторически процессы взросления происходили быстрее, что отражалось, в том числе, на возрасте вступления в брак.

Отдельно Онищенко указал на проблему высокой сверхсмертности среди мужчин. Сейчас средняя продолжительность жизни женщин в России примерно на десять лет выше, чем у мужчин, и этот фактор, по его мнению, также необходимо учитывать при возможном пересмотре возрастных категорий.

Кроме того, эксперт связал тему повышения возрастной планки с развитием медицины и направления активного долголетия. По его словам, любые изменения должны приниматься комплексно — с учетом демографии, экономики, состояния здравоохранения и социальных последствий.

