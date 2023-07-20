Государство продало бизнесмену из Москвы АО «Первую образцовую типографию»

АО «Первая образцовая типография» была продана на аукционе за три миллиарда рублей, сообщает newizv.ru . Московский предприниматель Денис Избрехт стал владельцем 100% акций.

Информация о торгах была опубликована на сайте Росимущества. Еще было три претендента, но Денис Избрехт стал владельцем типографии, которая является правопреемником полиграфического предприятия 1876 года создания.

Московский бизнесмен Денис Избрехт владеет холдингом ООО «Аркада Холдинг». Предприниматель специализируется на торговле топлива различного вида. Представитель «Первой образцовой типографии» рассказал, что организация работает в прежнем режиме. На функционирование типографии смена владельцев никак не отразилась.

Согласно правилам приватизации новый руководитель имеет право вносить какие-либо коррективы в работу, но 75% от полученной прибыли должны быть именно от услуг в сфере полиграфии. Нового владельца обязывают своевременно проводить ремонт, следить за состоянием складских помещений и оборудования. АО «Первая образцовая типография» - московский филиал предприятия РФ «Ульяновский дом печати». Ранее на таких же условиях было продано семь подразделений компании в других городах.