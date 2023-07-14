«Готов к труду и обороне»: в Ижевске следят за физическим развитием осужденных

В Ижевске осужденным воспитательной колонии позволили продемонстрировать свои спортивные способности во время сдачи норм комплексов ГТО, сообщает udm-info.ru .

Все 39 осужденных принимали участие в спортивных состязаниях, и каждый из них, по словам старшего инспектора по воспитательной работе Максима Головина, хотел заработать как можно больше отличительных значков.

Представители спортобщества «Динамо» принимали нормативы у воспитанником, которым предложили прыгать с места в длину и отжиматься, демонстрировать наклоны и участвовать в забегах.

Представитель УФСИН по Удмуртской Республике Наталья Маркина рассказала корреспонденту Udm-Info, что различные спортивные мероприятия проходят в колонии на регулярной основе. Так, недавно советник председателя спортобщества «Динамо» Светлана Ерегина поделилась с осужденными эффективными рекомендациями, как выполнять физические упражнения.