Одни при болях в горле напрочь отказываются от мороженого, опасаясь ухудшения состояния. Другие, напротив, считают его чуть ли не главным спасением. Так кто же прав? Здоровье Mail разобрались в этом вопросе с помощью врача-оториноларинголога клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яны Новиковой.

Действительно ли мороженое лечит боль в горле

Нет, это заблуждение, отметил эксперт. По его данным, холод временно притупляет боль из-за сужения сосудов и снижения чувствительности нервных окончаний, но мороженое, разумеется, не является лекарством.

Когда мороженое может помочь

В некоторых случаях холодное лакомство, по мнению медика, действительно оказывается полезным. Например, после тонзиллэктомии, то есть удаления миндалин, умеренное поедание мороженого помогает снизить боль и отечность, а также уменьшает риск кровотечений. Это подтверждается медицинскими исследованиями.

То же самое касается и детей после аденотомии — удаления аденоидов. Врачи в таких ситуациях рекомендуют холодные мягкие продукты, чтобы облегчить дискомфорт и сделать последующий прием пищи менее болезненным.

Кроме того, при легкой форме вирусного фарингита, когда воспалена слизистая глотки, холод способен временно притупить болевые ощущения.

Когда мороженое точно не стоит есть

Но есть случаи, когда от мороженого лучше отказаться. Эксперт считает, что при ангине оно бесполезно и не может заменить полноценного лечения. При ларингите, то есть воспалении гортани, холод негативно сказывается на голосовых связках. А при повышенной чувствительности к низким температурам мороженое может спровоцировать кашель, першение и даже ларингоспазм.

«Помните, что мороженое — способ кратковременного облегчения некоторых симптомов, а не лечение», — говорится в статье Здоровье Mail.

Ранее диетолог назвала категории людей, которым мороженое противопоказано.

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