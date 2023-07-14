Град размером с куриное яйцо: в Тюменской области ликвидируют последствия бедствия

Megatyumen.ru рассказывает о погодных условиях в Тюменской области. В ряде городов выпал град, который из-за большого размера визуально напоминает куриное яйцо.

Так, в поселке Коммунар большой град стал причиной многих разрушений. Люди расстроены, что погодные условия негативно отражаются на росте культурных растений, но это не самое страшное. В домах жителей град побил окна, разбил теплицы. Пострадало много автомобилей, в которых остались дырки.

В Тюмени началась гроза с молнией и громом. До этого в городе длительное время стояла жара, но такого количества осадков жители не ожидали. Дождь шел всю ночь. Коммунальные службы ликвидируют последствия: откачивают воду, восстанавливают электроснабжение, убирают сломанные ветви.