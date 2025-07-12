Жара в Москве и области сменилась сильнейшим ливнем с градом

В южной части Москвы, а также в Одинцове и некоторых других городах Московской области прошел сильный дождь. Температура воздуха упала до 25 градусов.

В Московской области также наблюдается выпадение града. Жители столичного региона активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео, демонстрирующими последствия смены погоды. В частности, град был зафиксирован в Реутове, Химках, Балашихе и Люберцах.

Накануне некоторые известные метеорологи сообщали, что в городе могут пройти кратковременные осадки, включая дождь, грозу и даже град. В это верилось с трудом, учитывая абсолютно ясное небо еще сегодня в первой половине для и плюс 35 за окном.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в субботу, 12 июля, в центре Москвы воздух прогрелся до 36,1 градуса. Это стало новым рекордом, который превзошел предыдущий показатель, датированный 1903 годом.