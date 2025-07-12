«112»: при крушении маломерного судна в Самаре погибла женщина

В результате аварии маломерного судна в Самаре погибла женщина. Об этом в субботу, 12 июля, передает Телеграм-канал «112».

К этому моменту уже известно, что группа людей передвигалась по Волге на небольшом судне с винтовым двигателем. Внезапно оно опрокинулось. В результате погибла 34-летняя жительница Москвы по имени Ольфия.

Сотрудники службы спасения извлекли из воды ещё пять человек. Все они целы и невредимы и уже находятся на суше.

Согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, причиной опрокидывания судна мог стать сильный порыв ветра.