«112»: при крушении маломерного судна в Самаре погибла женщина
«112»: москвичка погибла во время крушения маломерного судна в Самаре
Фото: [pxhere.com]
В результате аварии маломерного судна в Самаре погибла женщина. Об этом в субботу, 12 июля, передает Телеграм-канал «112».
К этому моменту уже известно, что группа людей передвигалась по Волге на небольшом судне с винтовым двигателем. Внезапно оно опрокинулось. В результате погибла 34-летняя жительница Москвы по имени Ольфия.
Сотрудники службы спасения извлекли из воды ещё пять человек. Все они целы и невредимы и уже находятся на суше.
Согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранительные органы, причиной опрокидывания судна мог стать сильный порыв ветра.