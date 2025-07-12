Адская жара лишает рассудка москвичей: скуф нырнул на Чистых прудах и перевернул домик с утками
В Москве скуф-купальщик перевернул домик с утками, нырнув на Чистых прудах
Фото: [Жара в Троицке/Медиасток.рф]
Похоже, что из-за невыносимой жары жители Москвы начинают терять рассудок. На Чистых прудах один из отдыхающих решил освежиться и случайно перевернул домик для уток. Этот инцидент был запечатлён на видео, которое сейчас активно распространяется в социальных сетях и сообществах.
Этот скуф на видео выбрал самый центр столицы, район Чистых прудов, и Ему безразлично, что раньше там плавали утки. Он не только сам искупался, но и навредил птицам. Было бы справедливо привлечь этого человека к ответственности за нарушение общественного порядка.
Пользователи предпочитают не удивляться, отмечая в своем большинстве, что в +33 и не такое увидишь. Но не всем доступны пляжи Подмосковья, а значит, если кипит их разум возмущенный, подойдет любой водоем, делятся они между собой впечатлениями от увиденного.
Ранее сообщалось, что жара в Москве и Подмосковье внезапно сменилась сильным ливнем, местами с градом.