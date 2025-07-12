Посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева

Посольство Российской Федерации во Французской Республике направило в столицу письмо графа Петра Шереметева, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале дипломатической миссии.

Отмечается, что потомок старинного рода, члены которого после Октябрьской революции проживают во Франции, направил обращение к главе государства и выразил желание вернуться на историческую родину.

В дипломатической миссии обратили внимание на то, что Шереметев сыграл важную роль в развитии и укреплении культурных связей между Россией и Францией. В течение многих лет он возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на роскошной яхте передал Ким Чен Ыну «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение.