Посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева
Посольство РФ в Париже направило Путину письмо графа Шереметева
Фото: [kremlin.ru]
Посольство Российской Федерации во Французской Республике направило в столицу письмо графа Петра Шереметева, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале дипломатической миссии.
Отмечается, что потомок старинного рода, члены которого после Октябрьской революции проживают во Франции, направил обращение к главе государства и выразил желание вернуться на историческую родину.
В дипломатической миссии обратили внимание на то, что Шереметев сыграл важную роль в развитии и укреплении культурных связей между Россией и Францией. В течение многих лет он возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на роскошной яхте передал Ким Чен Ыну «горячие приветы» от Путина и пошутил про курение.